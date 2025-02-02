كشف المؤلف محمود حمدان عن تفاصيل شخصية محمد رجب في مسلسله "الحلانجي" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2".

تفاصيل شخصية محمد رجب في "الحلانجي" رمضان 2025

وقال محمود حمدان: "كنت عاوز أعمل حاجة جديدة ومختلفة في مسلسل "الحلانجي" ومحمد رجب الناس هتشوفه في شكل جديد وإن شاء الله مش هيغيب عن جمهوره تاني لأنه نجم تقيل وممثل مهم من الممثلين القلائل المهمين".

أحداث مسلسل الحلانجي

وأضاف "حمدان": "محمد رجب لا يقدم شخصية البطل الشعبي بل يجسد شخصية "حلانجي" متلون، وهو لص سيارات في العمل، ولكن هذا اللص يبهر أهله بمظهره، لكن أسرته لا تعلم أنه لص منذ فترة كبيرة، وبعدها تحدث عدة مفاجآت خلال أحداث المسلسل وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدراما الاجتماعية".

اپطال مسلسل "الحلانجي"

ومسلسل "الحلانجي" من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر ومحمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، ومجموعة من الفنانين.

أحدث أعمال محمود حمدان

ومن ناحية اخري، يشارك السيناريست محمود حمدان في السباق الرمضاني لعام 2025 من خلال عملين حيث يتعاون مع الفنان أحمد العوضي للمرة الثانية في مسلسل فهد البطل والذي يقوم بكتابته الفترة الحالية،ويشارك في بطولة مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضي كلًا من، كارولين عزمي، ميرنا نور الدين، عصام السقا لوسي، أحمد عبد العزيز ونخبة من الفنانين.

اخر اعمال محمود حمدان

وكان اخر اعمال محمود حمدان هو مسلسل حق عرب، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد صيام، ومحمد أحمد ماهر.