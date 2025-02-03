“ظلم المصطبة”.. دراما اجتماعية تكشف قسوة العادات والتقاليد في رمضان 2025

أحمد عزمي يظهر بلحية في بوستر مسلسل “ظلم المصطبة” مجسدًا دور رجل دين

الفجر الفني
أحمد عزمي
أحمد عزمي

 

 

تستعد منصة WATCH IT لعرض مسلسل “ظلم المصطبة” خلال موسم رمضان 2025، حيث كشفت عن البوستر الرسمي للعمل، الذي تصدره الفنان أحمد عزمي، حيث ظهر بلوك جديد بلحية ورأس حليق، ليجسد شخصية رجل دين ضمن أحداث المسلسل.

أحمد عزمي يظهر بلحية في بوستر مسلسل “ظلم المصطبة” مجسدًا دور رجل دين

المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، ويقدم دراما اجتماعية مشوقة تناقش العادات والتقاليد الظالمة التي تحكم بعض المجتمعات الريفية، حيث تفرض هذه الأعراف قوانينها الخاصة، والتي قد تتجاوز القوانين الرسمية والشرعية، مما يؤدي إلى صراعات حادة بين الشخصيات.

 

أبطال وصُناع مسلسل "ظلم المصطبة"

يقوم ببطولة المسلسل إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، إلى جانب مجموعة متميزة من الفنانين، المسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.


يجمع العمل الثنائي إياد نصار وريهام عبد الغفور مرة أخرى بعد نجاحهما في عدة أعمال سابقة، مثل “حارة اليهود” (2015)، و“أفراح القبة” (2018)، و“وش وضهر” (2022)، مما يزيد من حماس الجمهور لمشاهدتهما معًا في تجربة جديدة.


المخرج هاني خليفة يقدم من خلال المسلسل رؤية إخراجية مختلفة، حيث يسلط الضوء على القوانين العرفية التي تتحكم في بعض المناطق الريفية ومدى تأثيرها على الأفراد والمجتمع. يعتمد العمل على واقعية بصرية قوية تنقل تفاصيل الحياة الريفية بدقة، مما يمنحه مصداقية وأثرًا قويًا لدى المشاهدين.


مع اقتراب رمضان 2025، ينتظر الجمهور مسلسل “ظلم المصطبة” كأحد الأعمال الدرامية القوية، حيث يناقش قضايا اجتماعية حساسة تمس الكثير من الأسر والمجتمعات، في إطار درامي مشوق ومثير.

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