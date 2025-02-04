منذ طرحه بجميع دور العرض.. الدشاش يقترب من 60 مليون جنيه

حقق فيلم الدشاش نجاح كبير منذ أولى أيام طرحه بجميع دور العرض حيث شهد عودة حميدة للنجم محمد سعد.



وحصد الفيلم أمس الأثنين إيرادات وصلت إلى 802 ألف جنيه ليكون إجمالي إيراداته حتى الآن 60 مليون جنيه.

عودة محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات

عاد النجم محمد سعد إلى الشاشة الكبيرة بفيلمه الجديد "الدشاش"، الذي يمثل عودته إلى السينما بعد غياب استمر 5 سنوات، حيث كان آخر ظهور سينمائي له كان في فيلم "الكنز" عام 2019، حيث تعاون مع المخرج الكبير شريف عرفة وقدم دورًا مختلفًا كليًا عن أدواره الكوميدية المعتادة، ما أثار إعجاب النقاد والجمهور.

قصة وأبطال فيلم الدشاش



الدشاش يدور حول قصة تجمع بين الأحداث المشوقة والمواقف الكوميدية التي اشتهر بها محمد سعد، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب سعد، ما جعل الفيلم حديث الجمهور منذ الإعلان عن عرضه مثل زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن الفيلم يواصل منافسته القوية في موسم السينما الحالي، وسط توقعات بزيادة الإقبال والإيرادات خلال الأيام المقبلة، خاصة مع الإجازات وعطلات نهاية الأسبوع.