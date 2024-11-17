الليلة.. حفل لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية

ضمن فعاليات وزارة الثقافة، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، مساء اليوم الأحد 17 نوفمبر على مسرح سيد درويش.

مشاركة طلاب أربعة فصول موسيقية

يشارك في الحفل طلاب أربعة فصول موسيقية، ويقدم فصل الكمان (الفيولينة) بقيادة الدكتورة نيفين المحمودي أعمالًا عالمية شهيرة تشمل مؤلفات لهاندل، باخ، فيلدو، وجينكنسون.

إبداعات طلاب الفلوت

يؤدي فصل الفلوت، تحت تدريب الدكتورة داليا عاطف، مجموعة من المقطوعات الكلاسيكية التي تُبرز مهارات الطلاب.

الكلارينيت والساكسفون يجمعان بين الكلاسيكية والعصرية

فصل الكلارينيت والساكسفون، بقيادة الدكتورة هدى حسني، يقدم مقطوعات عالمية لمؤلفين كبار مثل تشايكوفسكي وبياتزولا، مع أداء فردي مميز للطلاب جاسمين محمد ويوسيتنا يوسف.

معزوفات عالمية على البيانو

تتضمن مشاركة فصل البيانو، بإشراف الفنانة نغماية صفوت، معزوفات عالمية لأسماء مثل بيتهوفين وتشايكوفسكي وعمر خيرت، يؤديها مجموعة من الطلاب الموهوبين.

مركز تنمية المواهب: رسالة فنية وتنموية

يهدف مركز تنمية المواهب إلى الارتقاء بالذوق الفني وتطوير مهارات الموهوبين في مختلف الفنون.

ويضم المركز أقسامًا متعددة، تشمل العزف والغناء والباليه، ويخصص فصولًا لذوي القدرات الخاصة، مع تنظيم حفلات دورية لتكريم جهود الطلاب.