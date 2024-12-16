ياسمين رئيس لـ الفجر الفني: "مفيش نصيحة معينة لنجاح الزواج وأحلى حاجة في 2024 هو فرحي"

تحدثت الفنانة ياسمين رئيس، عن تجربة فيلمها الجديد «الهنا اللي أنا فيه»، الذي عُرض في إحدى سينمات زايد، والذي يشاركها بطولته كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني.

ياسمين رئيس تتحدث عن تجربة فيلم الهنا اللي أنا فيه

وقالت ياسمين رئيس في تصريحات خاصه للفجر الفني: " أقول لدينا الشربيني إني بحبها جدا وهنشتغل كتير مع بعض، سعيدة بتجربتي مع كريم محمود عبد العزيز وكواليس الفيلم كانت ممتعة اوى ".

ياسمين رئيس توضح نجاح العلاقات والزواج

ووجهت ياسمين رئيس نصيحة للمتزوجين، قائلا:" محدش يسمع نصيحة من حد لأن كل واحد وله تجربته الخاصة، ومفيش نصيحة معينة لنجاح أي علاقة".

ياسمين رئيس تكشف عن أجمل حدث لها في 2024

وأضافت ياسمين رئيس: "معنديش خطة لنجاح أعمالي لأنها بتيجي لوحدها وتوفيق من عند ربنا، وأحسن حاجة أقول عليها في سنة 2024 الهنا اللي أنا فيه هو زواجي".

ياسمين رئيس تتحدث عن مسلسل رقم سري

وتطرقت ياسمين رئيس للحديث عن نجاح مسلسل رقم سري، قائلة: " مبسوطة بردود الأفعال على المسلسل، وشخصية لقاء موجودة وشبه ناس كتير، ومكنتش متوقعه تفاعل الجمهور مع الشخصية ".

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

يشارك في فيلم الهنا اللي أنا فيه: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.