أبطال فيلم "6 أيام" ونجوم الأغاني الشعبية بالمحافظات في ضيافة "صاحبة السعادة"



تستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" يوم غد الأحد 12 يناير نجوم فيلم "6 أيام" أحمد مالك وأيه سماحه وكريم شعبان في حديث خاص هو العمل وكواليسه.

تفاصيل فيلم 6 أيام:

ويتناول فيلم 6 أيام قصة يوسف وعالية، حيث افترقا في سنوات المراهقة نتيجة ظروف قهرية، قبل أن يجمعهما القدر مجددًا بعد سنوات من الفراق، وقد سلك كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته.

وفي حلقة يوم الاثنين 13 يناير من "صاحبة السعادة"، يستضيف البرنامج نجوم الأغاني الشعبية بالمحافظات، وهم عبدالرحمن بلالة من القاهرة وحساني القوصي من قنا ومحمد البنجاوي من سوهاج وكذلك أمين صالح من العريش.

صاحبة السعادة

يذاع "صاحبة السعادة" يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء.