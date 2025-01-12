بعد تصدرها التريند.. مقتطفات من حياة مي عز الدين

تصدرت الفنانة مي عز الدين محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما انتشرت صوره لها مع صناع مسلسل الحب كله الذي تشارك فيه مع الفنان آسر ياسين.

ويعرض الفجر الفني في السطور التالية بعض المعلومات التي تخص حياة الفنانة مي عز الدين..

حياة مي عز الدين

ولدت مي عزالدين 19 يناير 1980 في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبو ظبي، ثم عادت لمصر، حصلت على الإجازة الجامعية في الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية، مثلت العديد من الأدوار في السينما المصرية والإنتاج التلفزيوني في مصر الحديث، في عام 2001، شاركت مع الفنان محمد فؤاد في فيلمه رحلة حب، أما الظهور الثاني لها فكان في مسلسل أين قلبي، إذ لعبت فيه دور ابنة الفنانة يسرا في المسلسل، كانت قد خطبت في عام 2009 إلى لاعب كرة القدم محمد زيدان، ولكنهما انفصلا بعد فترة قصيرة

أعمال مي عز الدين

أفلام: رحلة حب، كلم ماما، فرح، كيمو وأنتيمو، بوحة، أيظن، خيانة مشروعة، عجميستا، شيكامارا، حبيبي نائما، اللمبي 8 جيجا، عمر وسلمى، جيم أوفر، الفلوس.

المسلسلات: أين قلبي، الحقيقة والسراب، محمود المصري، يا ورد من يشتريك، لقاء على الهواء، بنت بنوت، راجل وست ستات، قضية صفية، آدم، الشك، دلع بنات، حالة عشق، وعد، رسايل، البرنسيسة بيسة، خيط حرير، جزيرة غمام، سوق الكانتو.

أحدث أعمال مي عز الدين

ومن ناحية اخري، بدات مي عز الدين تصوير مسلسلها الجديد الحب كله مع الفنان آسر ياسين والمخرج تامر محسن، من إنتاج شركة ميديا هب "سعدي جوهر، ومن المقرر عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني 2025.

اخر اعمال مي عز الدين

وكان آخر اعمال النجمة مى عز الدين هو مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.