فيلم "الهوى سلطان" يحافظ على مركزه في شباك التذاكر

الفجر الفني
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الفيلم

منافسة قوية تشهدها دور العرض السينمائية المصرية، فحقق فيلم «الهوى سلطان» بطولة أحمد داوود ومنة شلبي، حيث حقق أمس إيردات بلغت 60 ألف و519 جنيه.

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

 

فيلم الهوى سلطان يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

 

فيلم الهوى سلطان من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري، وكان يحمل في البداية عنوان "قاعة الأوركيد"، ثم تغير إلى "سارة وعلي"، قبل أن يتم الاستقرار على الاسم النهائي "الهوى سلطان"، تدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي لايت.

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