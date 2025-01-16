بهذه الطريقة.. راغب علامة يستعيد زكرياته في اكس فاكتور

الفجر الفني
راغب علامة
راغب علامة

 

شارك النجم اللبناني راغب علامة جمهوره لحظات من الحنين إلى الماضي، حيث استعاد ذكرياته مع برنامج اكتشاف المواهب الشهير "إكس فاكتور".


ونشر “علامة” صور عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي من أحد المواسم التي شارك فيها كعضو لجنة تحكيم، مع تعليق يحمل الكثير من المشاعر الدافئة تجاه تلك الفترة، حيث علق قائلا: "لقطات لم ترونها من اكس فاكتور ذكريات لا تنسى".

آخر أعمال راغب علامة
 

يشارك أن آخر  أعمال النجم راغب علامة، أغنية شو عامل فيا،والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.

 

كلمات أغنية شو عامل فيا

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك
شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك
إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك
شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك
شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك
إبعد ما فيّ صعب علي روحي فداك
شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك
شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك
إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك
بدي قلك

 

إنه قلبي ذايب غرام
لو تبعد عني
ما يضمك قلبي عيني لا تنام
بدي قلك
إنه قلبي ذايب غرام
لو تبعد عني
ما يضمك قلبي عيني لا تنام
شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك
شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

 

 

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك
روحي إنت عمري كل قلبي نداك
ما بدي غيرك يبقى حدي بدي هواك
روحي إنت عمري كل قلبي نداك
ما بدي غيرك يبقى حدي بدي هواك
شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك
شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك
إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك
شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك
شوفك بعيني وأقرب ليّ من حالي بلقاك


إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك
شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك
شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك
إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك
شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك.

 

 

أحدث أعمال راغب علامة 

 

 

وفي إطار نشاطاته الفنية المستمرة، أطلق راغب علامة أحدث أغانيه بعنوان "بيروت ولا روما" بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

 

وحققت الأغنية تفاعلًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى لإصدارها، خاصة أنها تحمل طابعًا خاصًا من حيث الكلمات والألحان. قام بكتابة كلمات الأغنية الشاعر فيليبينو أحمد، فيما تولى الملحن محمد يحيى مهمة تلحينها، وتم توزيعها موسيقيًا بواسطة إيلي بربر.

 

تتميز أغنية "بيروت ولا روما" بكلماتها التي تجمع بين الرومانسية والسحر، حيث تعبر عن جمال المرأة ومكانتها الخاصة في قلب المحب. تبدأ الأغنية بكلمات "كل حاجة معقولة وانتي مش معقولة، خدتي قلبي لوحدك من النظرة الأولى"، لتعكس مدى تأثير الحب من النظرة الأولى. 

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