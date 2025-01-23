الحلقة الأخيرة من موضوع عائلي تتصدر التريند

تصدرت الحلقة 10 والأخيرة من مسلسل "موضوع عائلي 3" محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما عرضت أحداثها وانتهت بنهاية غير متواقعه.

سبب تصدر الحلقة الأخيرة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

بدأت الحلقة بانهيار سارة من البكاء، إذ وبخت والدها بعدما علمت ما فعله في فندقها، ورجعت شيماء وشقيقها عباس إلى منزلهما القديم، وطلب منهما إبراهيم أن يعودا مرة أخرى، وأخبرهما أنه لم يكن يعلم بوجود والدهما في الفندق وقت الحريق لكنهما رفضا العودة معه، وفي اليوم قال محامي إبراهيم لعائلته، أن إبراهيم اعترف على نفسه بأنه من حرق الفندق وتسبب في موت جابر والدهم، وذهبت العائلة للقسم ليزوروا إبراهيم، وأخبرهم أنه فعل ذلك ليكفر عن ذنبه، وانهارت أفراد الأسرة من البكاء حزنًا عليه.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

وانتهت الحلقة الأخيرة بتقديم شركة التأمين، في يوم الحكم على إبراهيم دليلين جديدين في القضية، وهو فيديو يوضح أن جابر سقط من على الفندق قبل حريقه أي أنه لم يتوفى بسبب الحريق، وهذا يبرئ إبراهيم من تهمة القتل الخطأ، ثم خروج خالد وغازي من السجن، بعد قضائها عام كامل، وتجمعت عائلة إبراهيم مرة أخرى، وذهبوا للعرض الخاص لفيلم حسن-طه دسوقي- زوج سارة، احتفالًا بأول بطولة مطلقة سينمائية له.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

ومسلسل موضوع عائلي 3 من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، ويضم الجزء الثالث نجوم جديدة منهم الفنانة ياسمين وافي ورانيا يوسف.

قصة مسلسل موضوع عائلي

وتدور أحداثه حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيرًا هامًا، حيث يُصبح جدًا لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.