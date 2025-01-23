تريللر فيلم Daveed: The Story of a fighter يحقق أكثر من مليون مشاهدة

الفجر الفني
بوابة الفجر

استطاع تيزر فيلم المالايالام Daveed: The Story of a fighter، في أقل من 24 ساعة، أن يحقق أكثر من مليون مشاهدة، ويظهر من خلاله الممثل المصري مو إسماعيل والتنافس بين وبينه أنتوني فارجيز، بحلبة المصارعة.

 

وقدم إسماعيل دور«سينول أحمدوف» وهو الشخصية المنافسة لبطل الفيلم أنتوني فارجيز والذي يقدم دور المقاتل «أبو»، ويعد الفيلم تجربة مليئة بالإثارة التي كتبها جوفيند فيشنو مع ديبو راجيفان، وقدموا خلالها سلسلة من مشاهد الحركة المصممة بعناية، وتم التصوير بالكامل في ولاية كيرالا بجنوب الهند.

 

تفاصيل فيلم The Story of a fighter

 

الفيلم من إخراج جوفيند فيشنو في أولي تجاربه الإخراجية، وليكون إسماعيل هو الممثل المصري الوحيد في الشرق الأوسط الذي يشارك في السينما الهندية مرتين، المرة الأولي من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم huda Haafiz والذي عرض منذ عامين، وهو من أفلام الحركة المهمة في بوليوود، والتجربة الثانية مع فيلم من سينما الجنوب الهندية (المالايالامية) وهو Daveed.

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