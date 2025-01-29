يقترب من 54 مليون.. إجمالي إيرادات فيلم "الدشاش"

الفجر الفني
بوابة الفجر

انضم فيلم "الدشاش" للنجم الفنان محمد سعد، ليشارك في منافسة دور العرض السينمائية يوم 1 يناير، وحقق إجمالي إيرادات بلغت 53 مليون و711 ألف جنيه، تفوقًا على جميع الأفلام السينمائية المتنافسة في موسم رأس السنة.

 


قصة فيلم الدشاش

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.



أبطال فيلم الدشاش 


ويضم فيلم "الدشاش" بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

ابطال فيلم الدشاش احمد الرافعي الفنان محمد سعد باسم سمرة جوزيف فوزي خالد الصاوي فيلم الدشاش محمد جمعه محمد سعد محمد يوسف مريم محمود الجندي موسم رأس السنة نسرين أمين نسرين طافش

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