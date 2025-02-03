عصام السقا بشخصية محورية في "فهد البطل"

يصور النجم عصام السقا هذه الفترة احداث مسلسله الجديد "فهد البطل" والمنتظر ان يشارك خلاله في الماراثون الرمضاني القادم 2025 .

ويقدم السقا شخصية ريكو الذي يتواجد في الحارة الشعبية التي تشتعل فيها احداث الصراع الخاص بالمسلسل، حيث يظهر بدور جديد ومحوري سرعان ما يشهد تغيرات طوال الاحداث بشكل مثير في العمل الذي يتم تصويره في عدة لوكيشانات خارجيه منها بولاق والحطابة وغيرها .

يشار إلى أن مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، مجدى بدر، وآخرون.

من جانب اخر يشارك عصام في مسلسل "اش اش" مع المخرج محمد سامي وكوكبة من النجوم منهم بطله العمل مي عمر، كما انه يشارك في فيلم "الارض السوداء" مع النجمة كريم عبدالعزيز وياسمين صبري واخرين .

ومن الجدير ذكره ان عصام ينتظر عرض فيلمه الجديد "ريستارت" مع النجم تامر حسني والمنتظر عرضه في موسم عيد الاضحى المقبل .