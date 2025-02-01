منصة watch it تروج لمسلسل "عقبال عندكوا"

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشفت منصة watch it، صور من كواليس مسلسل «عقبال عندكوا»، بطولة الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025، على قناة ON، CBC، وDMC، والحياة، وعبر المنصة.

 

ونشرت منصة watch it الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت:"لو كواليس مسلسل عقبال عندكوا فيها كل الكوميديا والضحك ده، المسلسل نفسه هيبقى عامل إزاي؟".

 

تفاصيل مسلسل “عقبال عندكوا” 

 

مسلسل "عقبال عندكوا" من بطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد ومحمد ثروت وأوس أوس وعارفة عبدالرسول وريهام الشنواني وعلاء مرسي (ضيف شرف)، وكذلك خديجة أحمد فؤاد.

 

"عقبال عندكوا" يشارك في بطولته كذلك أحمد مختار وجيلاء علاء وسليمان عيد وإبرام سمير ومن إخراج علاء حسن وتأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وهو من 15 حلقة.

أحمد مختار احمد فؤاد إبرام سمير أحمد سعد الفنانة إيمي سمير غانم الفنان حسن الرداد إيمي سمير غانم وحسن الرداد حسن الرداد ريهام الشنواني رمضان 2025 عارفه عبدالرسول

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