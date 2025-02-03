مروة ناجي تبدع في غناء باقة من اغاني كوكب الشرق " سيرة الحب ولسه فاكر وصفولي الصبر " .. واخد من الناس .. فيديو

الفجر الفني
بوابة الفجر

في احتفالية خاصة من برنامج واحد من الناس تتخللها نغمات  الطرب والإبداع وبمناسبة الذكرى الـ 43 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، ومرور ٥٠ عام علي رحيلها ، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي المطربة مروة ناجي ، والتي شدت بباقة من أجمل اغاني كوكب الشرق ام كلثوم ، وبدأت الحلقة مع صوت جلال معلنا بدء الاحتفالية : في مسرح حديقة الأزبكية لننقل لكم الوصلة الثالثة من الحفل الساهر الذي تحييه كوكب الشرق ثم مشهد انفراج الستارة عن ام كلثوم وفرقتها ، ليعقبها لقاء نادر مع الإعلامية سلوي حجازي وكوكب الشرق.

 

وقدمت المطربة ناجي باقة رائعة من اغاني كوكب الشرق ومنها " سيرة الحب ، ولسه فاكر وهذه ليلتي واغنية وصفولي الصبر " وغنتها بصوتها العذب وادائها الرائع.

 

وعلي جانب آخر تناولت الحلقة المواقف الوطنية لكوكب الشرق وكيف سافرت ام كلثوم للعالم كلة حتي تدعم الجيش المصري والمجهود الحربي العظيم بصوتها. 


وايضا موافقة السيد الرئيس علي منحهما قلادة الجمهورية ومشهد تسليمها قلادة النيل من رئيس الجمهورية ،ولقطات نادرة لام كلثوم وعبد الوهاب يتجهان للمسرح وكواليس اغنية "يا ليلة العيد آنستينا " والتي غنتها عام ٣٩ في فيلم دنانير. 

 

كما عرض البرنامج ولاول مرة  جنازة " ام كلثوم " كاملة ، وفيلم نادر عن حياة كوكب الشرق ام كلثوم للمنتج الكبير الراحل جمال الليثي. 

 

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