عمرو الليثي ينعي الدكتور سامي عبد العزيز: فقدنا قامة إعلامية كبيرة

بخالص الحزن والاسي نعى الدكتور عمرو الليثي استاذ الإعلام ورئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ونائب رئيس غرفة صناعة السينما، الاستاذ الدكتور سامي عبد العزيز استاذ الإعلام بجامعه القاهره والذي وافته المنية مساء اليوم الاحد، داعيا الله أن يتغمده برحمته ويسكنها فسيح جناته.

ونشر الليثي عبر صفحاته الرسمية علي وسائل التواصل انعي بمزيد من الحزن والاسي الاخ الفاضل الاستاذ الدكتور سامي عبد العزيز استاذ الاعلام وأنا لله وأنا اليه راجعون.

وتابع فقدنا قامة إعلامية كبيرة، أثري العمل الإعلامي وساهم في دعم وتخريج العديد من الكوادر العالمية والإذاعية والتلفزيونية عبر سنوات من الإبداع ومسيرته الإعلامية الكبيرة.