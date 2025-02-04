ياسمين رحمي تكشف أسرار تربيتها الصعيدية وعلاقتها بوالدتها الفنانة عفاف مصطفى.. وعادل إمام و"النوم في العسل" بداية الشغف بالتمثيل

كشفت الفنانة ياسمين رحمي للمرة الأولى عن العديد من أسرار وكواليس حياتها الفنية والأسرية ومدى تأثرها بوالدتها الفنانة عفاف مصطفى والتزامها بتقاليد الصعيد التى غرستها فيهما جدتها وذلك خلال لقائها مع الإعلامية ساندي فاخوري.

أسرار وكواليس في حياة ياسمين رحمي



في بداية اللقاء قالت ياسمين رحمي ل "بودكاست ساندي ستيشن":"علاقتي بوالدتي قوية ودي حاجة انا مش بتكسف اقولها.. مامتي وبابايا إنفصلوا وأنا لسة صغيرة جدا.. وعلاقتي أقوى بوالدتي اكثر من والدي بحكم اننى أعيش معاها طول الوقت وهي اللي بتربيني وكانت اقوى كمان بجدتى لوالدتي تيتة فتحية

تيتة فتحية الست الصعيدية لذا فانا تربية ست صعيدية".

وأضافت رحمي ان والدها كان متواجد فى حياتها بشكل كبير جدا ولم يشعرها بالإنفصال.

شغف ياسمين رحمي بالتمثيل

وروت ياسمين رحمي بداية شغفها بالتمثيل عندما قام المخرج شريف عرفه بتصوير مشاهد فيلم "النوم في العسل" للزعيم عادل إمام داخل الشقة التي يعيشون فيها وبالمنزل والشارع وكانت لاوتتجاوز ال 5 سنوات فى ذلك التوقيت وبسبب فرحتي باللي بيحصل طلبت والدتي من مساعد المخرج في ذلك التوقيت مروان وحيد حامد أن يسهل لي مشاهدة تصوير الفيلم من خلف الكاميرات ومن بعد هذا اليوم تملكها منذ الطفولة الشغف بعالم الفن والتمثيل وليس كباقي كالاطفال الذين عادة ما يهتموا بالالعاب والملاهي.

سلبيات وايجابيات تعرضت لها ياسمين رحمي

كما كشفت ياسمين رحمي خلال اللقاء عن الايجابيات والسلبيات التي تتعرض لها بسبب إنه ا ابنة الفنانة عفاف مصطفى بالإضافة إلى طبيعة علاقتها باخواتها غير الأشقاء.

وعن نظرتها للعلاقات العاطفية اشارات إلى ان محاولة احد الشريكين تغيير شخصية الطرف الآخر قد يتسبب فى تشويه شخصيتة وتحولها للأسوء.