أحمد أمين يروج لمسلسله الجديد "النص" ويوجه سؤال للجمهور..رمضان 2025

الفجر الفني
أحمد أمين
أحمد أمين

روج الفنان أحمد أمين لأحدث أعماله الدرامية، التي تحمل اسم "النص"، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

 

ونشر "أمين" البوستر الرسمي للمسلسل، وعلق عليه قائلًا:" عارفين ليه سموني النُص؟".

 

 

أبطال وصناع مسلسل "النص"

 

ومن المقرر أن يشارك البطولة بجانب أحمد أمين عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: صدقي صخر، ركين سعد، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، والعمل من إخراج حسام علي.

 

 

آخر أعمال أحمد أمين 



وكان آخر أعمال أحمد أمين مسلسل الصفارة من 15 حلقة فى دراما رمضان 2023، ودارت أحداثه حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.


أبطال مسلسل “الصفارة”

 



وشارك فى بطولة مسلسل “الصفارة”: طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

رمضان 2025 مسلسل النص صدقي صخر الفنان احمد امين أحمد أمين

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