نجوم يقتحموا البلاتوهات بمسلسلات رمضان في ديسمبر

يفصلنا عن الشهر الكريم رمضان بضع أشهر بسيطة، وينتظر الجمهور وجبة دسمة من المسلسلات المصرية التي سيتم عرضها في السباق الرمضاني القادم 2025، ويواصل عدد من النجوم في الفترة الحالية التحضير لأعمالهم الرمضانية، ومنهم من بدأ تصوير مؤخرًا والآخر يستعد لبدء التصوير قريبًا خلال شهر ديسمبر المقبل.

نيللي كريم تستعد لـ ناقص ضلع

تبدأ نيللي كريم تصوير مسلسلها الجديد ناقص ضلع مطلع ديسمبر المقبل، والعمل يعتمد على البطولة النسائية الجماعية، وتشارك بجانب نيللي في بطولته، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

أحمد مكي يستعد لـ عين شمس

ويواصل الفنان أحمد مكي التحضير لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان عين شمس، والذي يدور في إطار اجتماعي شعبي، يقدم مكي شخصية شعبية من خلال عمل اجتماعي يحمل بصمة المخرج محمد العدل الشهير بـ«ماندو»، ويتعاون من خلاله للمرة الثانية مع المؤلف هاني سرحان، تشاركه في بطولته عائشة بن أحمد، وجاري التعاقد حاليًا مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج ماندو العدل.

محمد رجب يعود لرمضان بمسلسل الحلانجي

أيضًا يُحضرالفنان محمد رجب لمسلسله الجديد الحلانجي، والذي يشهد عودته مجددًا إلى دراما رمضان بعد غياب 5 سنوات، والمسلسل يدور في إطار اجتماعي شعبي يحمل مفاجآت عديدة، ويضم أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلبي، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمود قابيل، وميمي جمال، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

عصام عمر يستعد لمسلسل نص الشعب اسمه محمد

فيما يواصل عصام عمر تحضيراته لمسلسله الجديد نص الشعب اسمه محمد، والذي يمثل أولى تجاربه في البطولة المُطلقة بالدراما الرمضانية، وجاري حاليًا التعاقد مع باقي أبطاله، والمسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار، المسلسل ينتمي للأعمال "البلاك فورم"، حيثُ يتكون من 15 حلقة، في إطار تشويقي، ويستمر صُناع العمل الدرامي في ترشيحات الفنانين للانتهاء من التعاقد.

آسر ياسين يستعد لـ الحب كله

ويستعد آسر ياسين لبدء تصوير مسلسل الرمضاني الجديد الحب كله في منتصف ديسمبر المقبل، ويشاركه في بطولة العمل دياب، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي رومانسي، وتواصل الشركة المنتجة له التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في العمل، ومن إخراج تامر محسن وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

أكرم حسني يقدم الكابتن

كما يبدأ أكرم حسني خلال الشهر المقبل تصوير مسلسله الكابتن، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وتشاركه في بطولته آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، وسامي مغاوري، ومن قصة أيمن الشايب، تأليف عمرو الدالي، إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري شركة K- Media Production.