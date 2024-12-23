هند سداسي تطلق جديدها الفني monotone والفيديو كليب يكتسح الترند وشوارع الدار البيضاء

أصدرت الفنانة المغربية هند سداسي، أغنية جديدة تحت عنوان monotone، الذي لقي نجاحا كبيرا، خلال وقت وجيز من اطلاقها، حيث حققت نسبة مشاهدات عالية على اليوتيوب، بإحتلالها للمراتب الأولى على مستوى الترند بالموقع نفسه.

تفاصيل الأغنية

والأغنية هي من كلمات محمد أمير، من ألحان لازارو، ومن توزيع حمزة الغازي، في حين قام بإخراجها يوسف أسواري.

وبخصوص عملها الفني الجديد monotone، "صرحت النجمة هند سداسي، أنه مختلف عن باقي أعمالها السابقة، وأن موضوعه غير مستهلك".



وأضافت سداسي، "أن أغنية monotone، هي من صنف الراي، وبطابع شبابي وحماسي، مشيرة إلى أن كلمات وألحان monotone، جد رائعة".



أما بالنسبة لموضوع الأغنية، "فقالت الفنانة هند سداسي، أنها تعالج قضية اجتماعية، وهي الأحداث التي تتكرر في حياة الشخص كل يوم، بشكل روتيني دون أن تعرف جديدا".



ويشار إلى أن فيديو كليب monotone، اكتسح شاشات العرض بمدينة الدار البيضاء.



والجدير بالذكر، أن الفنانة هند سداسي، هي من مواليد مدينة الدار البيضاء،و تعد من بين ألمع النجوم الشباب في عالم الفن، حيث استهلت مشوارها الفني في سنة 2018، وكما تمتلك العديد من الأعمال الفنية الناجحة، التي حققت نسبة مشاهدات عالية على اليوتيوب منها، كفاش نخليك، القلب ومايريد، عاهدت نفسي...



وولجت هند سداسي أيضا، إلى مجال تصميم أزياء الملابس التقليدية، التي نجحت كذلك في وضع بصمتها في هذا المجال.



كما حصلت على لقب ملكة جمال المغرب لسنة 2016، بإعتبارها أول امرأة تفوز بهذا اللقب بعد غياب هذه المسابقة لعدة سنوات.



و تمتلك النجمة هند سداسي قاعدة جماهيرية كبيرة على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث حققت ملايين المشاهدات في فترة قصيرة.