فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يحقق 400 ألف

الفجر الفني
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الفيلم

اكتفى  فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، بطولة الفنان الشاب عصام عمر، بتحقيق إيرادات متوسطة في دور العرض المصرية، أمس الأثنين، وجنى فقط 400 ألف و398 جنيه.

 

تفاصيل فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

 

فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» بطولة عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، إخراج خالد منصور الذي شارك في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

 

وتدور أحداث «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» حول «حسن» الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد «رامبو» من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

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