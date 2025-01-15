شيري عادل تتصدر تريند جوجل بسبب شائعات اعتزالها.. القصة الكاملة وراء الحكاية

تصدرت الفنانة شيري عادل محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تداول شائعات تفيد باعتزالها التمثيل وفتح حضانة أطفال. وقد انتشرت تلك الأنباء بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، مما أثار حالة من الجدل بين جمهورها ومحبيها.

ولكن الحقيقة كانت مختلفة تمامًا، حيث اتضح أن الأمر لا يتعدى كونه مقلبًا كوميديًا أُعد بالتنسيق مع الفنانة بشري خلال ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية.

بدأت القصة عندما تلقت بشرى مكالمة هاتفية من شيري عادل أثناء بث الحلقة. في المكالمة، أعلنت شيري نيتها اعتزال التمثيل وفتح حضانة للأطفال، وهو ما أثار دهشة بشرى التي ردت عليها قائلة: "شكلك بتشتغليني! إنتي بتهزري؟".

وقد تسببت هذه المزحة الطريفة في إثارة فضول الجمهور، مما دفع الكثيرين إلى البحث عن حقيقة الأمر، ما أدى إلى تصدر اسم شيري عادل قائمة التريند.

ورغم أن المزحة كشفت عن طبيعتها بسرعة، إلا أنها أظهرت حب الجمهور الكبير لشيري واهتمامه بمسيرتها الفنية، حيث أعرب عدد كبير من المعجبين عن ارتياحهم بعد أن تبين أن شيري ليست جادة بشأن الاعتزال.

شيري عادل، التي تعد واحدة من أبرز نجمات جيلها، شاركت في العديد من الأعمال الناجحة على مدار مسيرتها الفنية، وما زالت تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي. وبهذا، أكدت هذه الواقعة مجددًا أن شيري قادرة دائمًا على إثارة الأضواء، سواء بأعمالها الفنية أو بحسها الفكاهي الذي ظهر جليًا في هذا الموقف.