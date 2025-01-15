"حسام حبيب يعود بعد غياب طويل بألبوم جديد وأغنيات معاصرة"

الفجر الفني
حسام حبيب
حسام حبيب


كشف المطرب حسام حبيب عن تفاصيل ألبومه الجديد، الذي يشهد عودته إلى الساحة الغنائية بعد غياب طويل. يتعاون حبيب لأول مرة مع الموزع الموسيقي إسلام شوقي في أغنيتين، الأولى بعنوان "مكتفي" والثانية "غاب الفرح"، من كلمات أدهم معتز وألحان سامر أبو طالب.

الألبوم الذي يترقبه جمهوره بشغف سيتم طرح أغنياته بشكل متتابع عبر منصة يوتيوب، كما أعلن حسام عن الألبوم بفيديو قصير نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه بلوك جديد، ما أثار ضجة كبيرة وجعل اسمه يتصدر قوائم التريند.

يذكر أن آخر أغنيات حسام حبيب كانت "كدابة"، التي طرحت مطلع العام الجاري، بعد غياب دام ثماني سنوات، وكانت بمثابة الإعلان الأول عن عودته القوية. الألبوم الجديد سيضم 10 أغنيات متنوعة ستُطرح بنظام الأغنيات المنفردة خلال الفترة المقبلة.

 

حسام حبيب يعود بعد غياب طويل بألبوم جديد وأغنيات معاصرة الفجر الفني حسام حبيب اخر أعمال حسام حبيب

مواد متعلقة

حرائق الغابات تهدد بقاء هوليوود: اضطرابات الأوسكار وتأجيل إنتاجات كبرى تثير التساؤلات حول مستقبل الصناعة

شيري عادل تتصدر تريند جوجل بسبب شائعات اعتزالها.. القصة الكاملة وراء الحكاية

سمير غانم.. نجم الكوميديا الذي لا يغيب عن الذاكرة

أحمد سعد يُطلق ألبومه الجديد "حبيبنا" مع نخبة من كبار صناع الموسيقى في الوطن العربي

"إيرادات فيلم Nosferatu الجديد تصدم الجميع وتحقق 135 مليون دولار في شباك التذاكر! هل هو أفضل فيلم رعب لعام 2024؟"

مسلسل إقامة جبرية يتصدر تريند جوجل.. أسباب نجاح العمل وأبرز التفاصيل

"في تحية مؤثرة: بيتر ميمي يهدي 'مملكة الحرير' إلى روح المنتج الراحل فتحي إسماعيل"

طروب تتصدر تريند جوجل بعد إعلان ظهورها مع منى الشاذلي.. تفاصيل صادمة عن حياتها وأسرارها الفنية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل - ينتج 10 آلاف سيارة سنويا.. تفاصيل افتتاح مصنع تجميع سيارات جيلي في مصر

عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

مانشستر سيتي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

انتقام إلهي أم غضب الطبيعة.. حرائق أمريكا بين التفسيرات العلمية والتأويلات الغيبية

"كاف" يكشف النقاب عن شعار وكأس بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي رئيسي شركتي بروميتون تاير مصر وCNRC الصينية لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة الإطارات

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري