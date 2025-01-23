بعد انتهاء كتابة السيناريو والبروفات والمعاينات.. جمال سليمان يصور "أهل الخطايا"

الفجر الفني
جمال سليمان
جمال سليمان

بدأ النجم جمال سليمان، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "أهل الخطايا"، المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل، تأليف أحمد أنور ومحمد عبدالقوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثاني تعاون يجمعهما، وذلك بعد النجاح اللذي حققاه من خلال مسلسل "الطاووس" الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.

 

 

 

وانطلق تصوير المشاهد الأولى من المسلسل والتي جمعت جمال سليمان، مع كلا من سوسن بدر، ومحمد ثروت، وأحمد فهيم، وإسلام جمال وفرح الزاهر ومطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ويتم تصوير العمل بشكل شبه يومي تمهيدا لعرضه خلال موسم رمضان 2025.

 

 

حيث وضع المخرج رؤوف عبد العزيز جدول زمني للانتهاء من تصوير في الأيام الأولى من رمضان، وجاء التصوير بعد تحضيرات مكثفة استمرت على مدار الأشهر الماضية حيث دخل فريق العمل التصوير بعد كتابة السيناريو كاملا وانتهاء كافة البروفات والمعاينات.

 

تفاصيل مسلسل أهل الخطايا: 

 

ويتناول المسلسل العديد من القضايا والجرائم الحقيقة في قالب درامى خاص للمشاهد عبر الشاشة في رمضان 2025، فيتناول من خلال أحداث مسلسل "أهل الخطايا" جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة  عكف على تحضيرها رؤوف عبد العزيز جمال سليمان ومؤلفي العمل في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية.

 

 

ويفرض رؤوف عبد العزيز، السرية التامة حول تفاصيل مسلسل أهل الخطايا، ولم يكشف تفاصيل تلك الجرائم الحقيقة التي يتناولها، لتكون مفاجأة للجمهور عبر الشاشة الصغيرة في رمضان المقبل.

 

وكانت بادرة مسلسلات رؤوف عبد العزيز، الواقعية السابقة التي كان منها "انحراف، والطاووس، وستهم"، بمثابة محرك لبوصلة الدراما المصرية نحو هذه النوعية من الأعمال، فاتجه بعدها الكثير نحو جرائم الواقع الذي يلمس المشاهد بقضايا حقيقية عاصرها ولامسها في أحداث مشابهة حركت الرأي العام.

 

فريق عمل  مسلسل “أهل الخطايا”

 

يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان، كلا من سوسن بدر، ومحمد ثروت، وأحمد فهيم،   وتأليف كلا من المؤلفين أحمد أنور ومحمد عبد القوي، إخراج رؤوف عبد العزيز.

إخراج رؤوف عبد العزيز إسلام جمال الدراما المصرية الشاشة الصغيرة المخرج رؤوف عبد العزيز المشاهد الأولى تحضيرات مكثفة سباق رمضان رمضان 2025 رؤوف عبد العزيز مسلسل الطاووس

مواد متعلقة

تعرف على إيرادات فيلم "6 أيام" أمس

ظهور شبابي لوفاء عامر في مهرجان Joy Awards

اروى جودة تكشف سبب غياب أسرتها عن عقد القران

فيلم «Moana 2» يحقق إيرادات عالية في شباك التذاكر

ريهام عبد الغفور: "محتاجين نسمع كلمة كويسة".. ورانيا يوسف ترد "ناس قاسية"

رمضان 2025.. صدقي صخر يظهر بـ لوك مختلف في مسلسل النص

إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكري أم كلثوم

ارتفاع إيرادات فيلم "6أيام"

الأكثر قراءة

خالد الغندور يكشف تفاصيل انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل رفع العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصومال إلى الشراكة

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

تصريح عاجل من الأمم المتحدة بشأن مستشفى جنين الحكومي

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)