فيلم Mufasa: The Lion King يحقق أكثر من 650 مليون دولار

الفجر الفني
فيلم سيمبا
فيلم سيمبا

أستطاع فيلم الانيميشن Mufasa: The Lion King، تحقيق إيرادات عالية، في دور العرض، ونجح في اعتلاء قمة شباك تذاكر الأفلام الاجنبية على مدار شهر من عرضه حيث حصد إجمالي إيرادته 600 مليون و500 ألف دولار.

 

 

 

قصة فيلم “سيمبا”

 

تدور قصة الفيلم في إطار الأنيميشن حول «سيمبا» بعد تتويجه ملكًا على مملكة الغابة، يعود العمل إلى الماضي حينما كان والده «موفاسا» طفلًا ضائعًا، وقصته مع الأسد «تاكا»، ورحلة صعوده من الطفولة إلى قيادته الناجحة للمملكة.

 

 

فريق عمل فيلم “سيمبا”: 

 

يتكون طاقم عمل الفيلم من مجموعة من النجوم الذين يقومون بالأداء الصوتي «voice over» لشخصيات آرون بيبر،كيلفن هاريسون جونيور،سيث روجان، بيلي إيشنر، جون كاني،مادس ميكلسن، ثاندي نيوتن، بلو أيفي كارتر، كيث ديفيد، دونالد جلوفر،أنيكا نوني روز، إخراج باري جينكينز،تأليف جوناثان روبرتس وإيرين ميكي.

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