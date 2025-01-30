عبد الرحيم كمال ينتهي من كتابة أولى رواياته للأطفال ويتحدث عن مسيرته بين السيناريو والأدب في معرض الكتاب

الفجر الفني
بوابة الفجر

أعلن الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال في منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك انتهاؤه من أولى رواياته الموجهة للأطفال والتي سماها (أنس وليلى وشجرة ترقص و تغني وطائر يتكلم)حيث كتب عبد الرحيم عبر صفحته “(أنس وليلى وشجرة ترقص و تغني وطائر يتكلم)”.

 

روايتي الأولى للأطفال

 

الفصل الأول منها هدية للقراء على صفحات مجلة حرف الثقافية  المتخصصة".

 

على صعيد آخر ندوتين أقيمت يوم الاثنين الماضي ندوة لتكريمه في معرض الكتاب هو والمخرج الكبير محمد فاضل بمناسبة حصولهم على جوائز الدولة لهذا العام ونديرها الإعلامية أماني إسماعيل.


و تقام السبت القادم الأول من فبراير في الخامسة مساءا وفي جناح مؤسسة محمد بن راشد  ندوة له وللكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد ويديرها الناقد الكبير دكتور يسري عبد الله وستكون عن مشواره بين الأدب والسيناريو وفي اليوم نفسه يتسلم عبد الرحيم تكريمه من وزير الثقافة الفنان أحمد هنو وهو التكريم المقدم من جمعية عليا.


الجدير بالذكر أن عبد الرحيم كمال له في رمضان القادم عمل درامي بعنوان قهوة المحطة مكون من ١٥ حلقة ويخرجه إسلام خيري وهو من بطولة كل من احمد غزي واحمد خالد صالح وبيومي فؤاد وانتصار وهالة صدقي.

أحمد خالد صالح أحمد خالد أحمد غزي التواصل الاجتماعي المخرج الكبير محمد فاضل عبد الرحيم كمال مؤسسة محمد بن راشد محمد بن راشد

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