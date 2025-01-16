فيلم "مين يصدق" يكتفي بتحقيق 4157 جنيه

الفجر الفني
الفيلم
الفيلم

حقق فيلم “مين يصدق" للمخرجة زينة أشرف عبد الباقي، إيرادات متوسطة أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حيث حصد إيرادات بلغت  4157 ألف جنيه فقط، مقابل 31 تذكرة.


أحداث فيلم "مين يصدق"
 

وتدور أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى باسم يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.


أبطال وصناع فيلم "مين يصدق"



فيلم مين يصدق هو من بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

 

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