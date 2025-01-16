تعرف علي موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل نقطة سودة

انطلق مسلسل نقطة سودة في شهر نوفمبر الماضي على منصة شاهد، وانضم إلى قائمة أعمال دراما المنصات التي تتنافس على حصد أعلى نسبة مشاهدة.

موعد الحلقة الأخيرة من نقطه سوده

وتُعرض الليلة الحلقة الأخيرة من مسلسل نقطة سودة على منصة شاهد، في تمام الساعة 9 مساءً.

أبطال مسلسل نقطة سودة

ويضم مسلسل نقطة سودة بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، نضال الشافعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، مريم الخشت، سماح أنور، أحمد بدير، أحمد مجدي، والراحلين أشرف عبدالغفور وناهد رشدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

قصة وأبطال نقطة سودة

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويتناول العمل قصة صراع بين عائلتين تسعي إحداهما للانتقام من العائلة الأخرى، كما يعتمد على أجواء الجريمة والغموض.

أحدث أعمال مسلسل أحمد فهمي

ومن ناحية أخرى، يواصل أحمد فهمي في الفترة الحالية تصوير مسلسله الجديد في لحظة، والذي كان يحمل في البداية عنوان تليجراف، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، تدور أحداثه في إطار رومانسي إجتماعي لايت ومأخوذ من فورمات أجنبي، ومكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، صفاء الطوخي، أحمد الشامي، ويوسف عثمان، ومن تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد، وإنتاج سالي والي.

آخر أعمال أحمد فهمي

وكان آخر أعمال أحمد فهمي هو مسلسل بين السطور الذي قدم بطولته مع صبا مبارك، وحقق نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ويضم محمد علاء جاميكا، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وليد فواز، باسل ألزارو، وعلي الطيب، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.