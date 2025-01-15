"منزل ماثيو بيري ينجو من نيران لوس أنجلوس.. وذكريات Friends تكشف رسالة خفية بعد عقدين"

الفجر الفني
الراحل ماثيو بيري
الراحل ماثيو بيري


 نجا منزل النجم الراحل ماثيو بيري الكائن بمنطقة باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس من حرائق الغابات التي اجتاحت المدينة مؤخرًا في حدث أثار المشاعر بين معجبيه، وكشفت المالكة الحالية للمنزل عن سلامة العقار رغم الأضرار التي لحقت بمناطق مجاورة.

بالتزامن، كشفت ليزا كودرو، زميلة بيري في مسلسل "Friends"، عن مفاجأة دفينة. إذ عثرت داخل جرة البسكويت الشهيرة التي أهدها لها بيري عند انتهاء المسلسل عام 2004 على مذكرة عمرها 20 عامًا، ما أحيا ذكريات صداقتهما العميقة. ورغم امتناع كودرو عن الإفصاح عن تفاصيل الرسالة، إلا أنها وصفت توقيت اكتشافها بـ "القدر المثالي".

يُذكر أن ماثيو بيري، الذي رحل عن عالمنا في أكتوبر 2023 عن عمر ناهز 54 عامًا، وُجد متوفى بمنزله نتيجة سكتة قلبية، وفق تقارير رسمية أكدت عدم وجود أي شبهة جنائية.

 

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