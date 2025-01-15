نادر حمدي يشارك في ألبوم أحمد سعد الجديد: "حبيبنا" تجربة ممتعة ومؤثرة

الفجر الفني
نادر حمدي
نادر حمدي

أعلن الفنان نادر حمدي عن مشاركته في ألبوم الفنان أحمد سعد الجديد بعنوان "حبيبنا"، الذي من المقرر طرحه قريبًا. وشارك حمدي متابعيه عبر حسابه على فيسبوك، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة الفنية التي وصفها بـ "الممتعة والمؤثرة".

كتب نادر حمدي في منشوره: "ألبوم حبيبنا تجربة بجد اتبسطت بيها جدًا وجات في وقتها لأنني من المؤيدين جدًا لفكرة الألبوم، وأحمد سعد فنان لديه هوية وصوت لا يختلف عليه اثنان".

 كما وجه حمدي شكره لأحمد سعد على الثقة الكبيرة التي منحها له قائلًا: "بشكره على إنه وثق فيا بجد، ويارب أكون وفيت".

وتابع حمدي شكره لعدد من أفراد فريق العمل الذين شاركوا في هذا الألبوم، حيث أشار إلى: "عايز أشكر أحمد إبراهيم شريكي في الألبوم على مجهوده، وأندرو داوود على تعبه وسهره معانا، وأيضًا محمدجابر على مجهوده الكبير وأنه ما بخلش علينا بأي شيء لتحقيق هذا الحلم". 

وأضاف: "لقد عملنا جاهدين على تقديم أفضل ما لدينا بأفضل الإمكانيات الممكنة، سواء كانت متاحة أو غير متاحة".

في ختام منشوره، أعرب نادر عن حماسه الكبير لانتظار ردود فعل الجمهور: "هستنى رأيكم في الألبوم بكره إن شاء الله".

من المقرر أن يطرح الألبوم غدًا، ويُتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في الوسط الفني، نظرًا للشراكة الفنية القوية بين أحمد سعد ونادر حمدي.

 

 

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