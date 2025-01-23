منة عرفة توجه رسالة لـ أشرف زكي:" الاب الروحي ليا ولينا كلنا"

الفجر الفني
منة عرفة واشرف زكي
منة عرفة واشرف زكي

وجهت الفنانة منة عرفة رسالة إعتذار للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عقب اعتذارها للفنانة إلهام شاهين، خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة خلاف نشب بينهما مؤخرًا،وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت منة عرفة صورة لـ أشرف زكي، وعلقت عليها قائلة:" نقيبي واستاذي ومعلمي والأب الروحي ليا ولينا كلنا، بنعتذرلك عن أي حاجة ضيقتك مني في يوم من الأيام أو أي حاجة صدرت مني دون قصد تجاه حضرتك".

وأضافت: "كلنا أولادك وبنتعلم من حضرتك وانا اولهم واسفه لحضرتك علي أي لحظه حضرتك تضايقت فيها وكنت أنا السبب حتي لو كانت مش مقصودة ولا عمري اقصد، وكل سنه وحضرتك طيب وبخير بمناسبة الأيام المفترجة إلى احنا فيها، أنا بحبك جدًا وحضرتك عارف غلاوتك عندي قد إيه مقدرش علي زعلك ابدًا، مليش غيرك يا دكتور أنت أبونا كلنا".

 

منشور منة عرفة 

آخر أعمال منة عرفة


وكان اخر أعمال منة عرفة هو فيلم "أسود ملون" وجسدت خلاله شخصية سالي الفتاة التي تريد أن تتزوج بأي طريقة وتتمنى أن تعيش قصة حب، ويشارك في بطولته كل من: بيومي فؤاد، ومحمد كيلاني، ورنا رئيس، ومنة عرفة، وأحمد فتحي، ومحمود حافظ، وإبرام سمير، ولأول مرة المطرب عصام صاصا، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

الفنانة منة عرفة أشرف زكى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية منة عرفة لهام شاهين

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